Il serait trop long d'énumérer tous les ajouts effectués, mais le jeu a plus que doublé en contenu et est devenu infiniment meilleur. C'est bien simple, à quasi tous les niveaux Afterlife fait mouche. Tout n'est pas parfait : le level design - bien qu'excellent - manque un peu de complexité pour les habitués du genre, mais je chipote, Afterlife est bien le jeu qu'on attendait.

Pour ce faire, le studio va revoir entièrement sa copie, avec de nouvelles animations, nouvelle jouabilité, afin de rendre enfin le jeu plaisant à jouer. Mais ce n'est pas tout : ils ont revu entièrement le level design du jeu afin d'être en accord avec le côté metroidvania et les nouveaux pouvoirs du héros.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les deux créateurs en ont décidé autrement. Pendant plus de 2 ans, le studio White Rabbit va bosser sur une très grosse MAJ du nom d'Afterlife, transformant alors le jeu en véritable metroidvania avec un gros focus sur les boss (ce qui était déjà le cas du jeu de base).

Death's Gambit est sorti en août 2018. Loin d'être mauvais, le jeu n'était cependant pas au niveau attendu, avec un système de combat ne répondant pas correctement, un manque de contenu et des bugs.

posted the 10/09/2021 at 07:53 PM by obi69