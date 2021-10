Prévu pour le 23 novembre en France, l'OST de Zelda Skyward Sword sortira dans un superbe coffret qui contient :- 5 CD audio- 187 musiques- Une boîte à musique avec l'interprétation du thème principal "Ballad of the Goddess" de "The Legend of Zelda Skyward Sword"- Le tout dans une boite luxueuseChez Fnac il faudra déboursé un petit peu plus de 90 euros^^