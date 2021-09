Salut à tous !Pour les fans de Resident Evil et de versions mises au placard, @Dantebits c'est fait un kif ces derniers temps et ce qu'il a vu dans les données du DLC de Resident Evil 5 a de quoi laisser pantois.Pourquoi Capcom aurait laissé un truc comme ça ?!N'hésitez pas à ajouter votre pierre à l'édifice si vous avez des choses à dire dessus !

posted the 09/23/2021 at 10:22 AM by residentevilfr