Sir Clive Sinclair nous a quitté le 16 Septembre 2021.J'avais déjà fait une news pour annoncer son décès, mais du coup ce week-end je me suis senti obligé de faire une vidéo pour lui rendre hommage.Il laisse derrière lui un héritage technologique considérable, trace d'un parcours hors du commun, où il aura multiplié les inventions, avec plus ou moins de succès.Portrait d'un destin d'exception.

posted the 09/22/2021 at 07:41 AM by jedi