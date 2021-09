Alors que Forza Horizon 5 était principalement à l’honneur du dernier Forza Monthly, un certain Forza Motorsport 8 a également fait parler de lui à la fin de la diffusion. Annoncé en 2020, le prochain épisode majeur de la franchise se fait encore assez discret et n’a toujours pas de date de sortie. En mai dernier, on apprenait que le jeu proposera plusieurs nouveautés très attendues des fans comme différents types de gommes, des arrêts aux stands ou encore un moteur physique plus poussé.



Aujourd’hui, c’est avec de nouvelles informations qui feront plaisir aux amateurs de course automobile que le titre revient sur le devant de la scène.



« Live event » avec essais libres et qualifications



Chris Esaki, directeur créatif chez Turn10, a donné de nouveaux détails concernant la simulation auto phare de Microsoft. Un second play test a eu lieu le 14 août dernier avec des membres de la communauté et c’est le multijoueur qui était à l’honneur de cette nouvelle phase de test. Si jusqu’à présent l’expérience en ligne des Forza Motorsport consiste principalement à enchaîner les courses, il sera désormais possible de prendre part à des « Live Event » qui proposeront une approche plus authentique de la course automobile avec notamment des phases d’essais libres et de qualifications.



Pensé totalement comme un week-end de course, on retrouvera un calendrier avec des événements ouverts à la communauté et différentes sessions accessibles aux joueurs du monde entier. C’est assurément une bonne nouvelle pour les fans puisque cette approche plus authentique est réclamée depuis de nombreuses années.



Améliorez vos chronos grâce au « Corner Mastery System »



L’autre principale requête de la part des joueurs était d’avoir à disposition des outils afin de progresser. Le studio teste donc ce qu’il appelle le « Corner Mastery System », une fonctionnalité disponible durant les essais libres qui permet notamment d’identifier plus précisément les différents types de virages dans le but d’aller plus vite.



L’homme affirme que si ce nouveau système est principalement conçu pour aider le joueur à être plus rapide, il contribue également à rendre la communauté plus compétitive en comparant plus facilement sa vitesse à celle des autres joueurs sur une portion précise.