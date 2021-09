Une nouvelle guerre se profile.À la suite de la destruction du vaisseau mère, les cubes qui l'alimentaient se sont écrasés sur l'île. là, ils ont commencé à répandre leur corruption et à ouvrir des portails vers les détours, des dimensions obscures peuplées de monstres. battez-vous pour la survie de l'île.. avant qu'il ne soit trop tard.Pénétrez dans les détours.Un nouveau lieu se retrouve piégé dans les détours à chaque partie, mais vous pouvez aussi croiser des anomalies qui vous aspirent si vous vous en approchez trop. une fois à l'intérieur, terrassez les monstres du cube pour obtenir des armes des détours et des ingrédients de fabrication spéciaux. ce monde mystérieux possède ses propres règles: la gravité y est réduite et la construction est impossible.Renforcez vos armes.Tout en affrontant les monstres du cube, ouvrez des coffres des détours pour obtenir des armes inédites, le fusil des détours et le minigun des détours. faites-les surchauffer pour les rendre plus puissantes encore et infliger des dégâts supplémentaires ! utilisez des fragments de monstre du cube pour les améliorer et décrocher la victoire royale.Contribuez à l'effort de guerre.Les survivants de l'île ont besoin de votre aide pour lutter contre les cubes. unissez vos forces avec la communauté de Fortnite pour construire des tourelles fixes, choisir les nouvelles armes qui apparaîtront sur l'île ainsi que des anciens modèles à réintroduire et plus encore au cours de la saison.Coloriez votre Poiscaille.Bien décidé à affirmer son individualité dans ce monde en déroute, Poiscaille cartoon est prêt à franchir le pas de la couleur. grâce au passe de combat du chapitre 2- saison 8, déverrouillez Poiscaille cartoon puis lancez-vous en quête de bocaux de couleur et d'encre arc en ciel tout au long de la saison pour le colorier à votre guise !PS: Naruto est confirmé il arrivera dans la boutique c'est officiel.