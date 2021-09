Selon Deadline, le prochain film réalisé par Christopher Nolan serait centré sur le rôle de Robert Oppenheimer dans le développement de la bombe atomique pendant la seconde guerre mondiale.Oppenheimer était un physicien américain. Il était le directeur scientifique du projet Manhattan qui a produit la première bombe atomique de la Seconde Guerre mondiale.Ce douzième film va marquer un nouveau tournant dans la carrière du réalisateur. En effet, Christopher Nolan serait en train de proposer son film à plusieurs studios. Il travaillait avec Warner Bros. depuis Insomnia en 2002. Cela fait probablement suite au deal Warner Bros. / HBO Max. Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, tous les films de 2021 devaient sortir en même temps en salle et sur la plateforme HBO Max. L'expérience en salle est très importante pour Christopher Nolan. Cela l'avait mis en colère et explique probablement sa décision de s'ouvrir à d'autres studios.Très peu de détails sur le futur film sont actuellement connus. Cependant, Cillian Murphy pourrait être impliqué. L'acteur à déjà collaboré avec Christopher Nolan quatre fois : dans The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises et Dunkerque.