Beta Playstation pour ceux qui ont préco du 10 au 13 septembre:Dispo en pré-dl dès maintenant.La prochaine map Warzone dans le pacifique (pre alpha gameplay):Killstreaks:Renseignement - 3 KillsRévèle au joueur qui l'invoque les ennemis proches grâce à des signaux répétés sur la minimap pendant une courte période.Paquet de soins - 4 KillsLaisse tomber un seul paquet de soins qui récompense un killstreak aléatoire à la ramasse.Avion espion - 4 KillsAppelle un avion espion qui révèle toutes les positions ennemies sur la minimap aux alliés. Peut être abattu.Contre-avion espion - 4 KillsAppelle un contre-avion espion qui obscurcit la mini-carte pour tous les ennemis. Peut être abattu.Bombe planante - 5 KillsLargue une bombe dont la trajectoire peut être guidée vers les ennemis, les tuant instantanément.Machine de mort - 5 KillsÉquipe une mitrailleuse avec des balles explosives et un nombre fixe de balles. Persiste à travers la mort jusqu'à ce que les munitions soient épuisées.Barrage de mortier - 5 KillsLance une fusée éclairante pour marquer une zone pour des tirs de mortier répétés.Machine de guerre - 7 KillsÉquipe un lance-grenades semi-automatique avec un nombre fixe de grenades. Persiste à travers la mort jusqu'à ce que les munitions soient épuisées.Lance-flamme - 9 KillsReçoit un lance-flammes avec un carburant illimité et une combinaison de protection. Les deux sont perdus à la mort.Chiens d'attaque - 10 KillsInvoque une meute de chiens d'attaque qui ciblent les ennemis proches pendant un certain temps.Le FOV sur consoles:Anticheat sur pc.10 accessoires par arme et 70 niveaux :Config beta pc:Liste des armes:Fusils d'assaut:STG44ITRA BURSTBARNZ-41VOLKSMGsM1928STENMP-40Fusils à pompe:REVOLVING SHOTGUNAUTO-LOADING SHOTGUNLMGsMG42DP27BRENMarksman Rifles:M1 GARANDSnipers:3-LINE RIFLEKAR98KPistolets:MACHINE PISTOLRATT1911Lanceurs:M1 BAZOOKAPANZERSCHRECKMêlée:FS FIGHTING KNIFEÉquipements:Létal:MK2 FRAG GRENADEGAMMON BOMBCocktail molotovC4ThermiteCouteau de lancer ?Tactique:M18 SMOKE GRENADENO 69 STUN GRENADEMK V GASSTIMS-MINE 44Upgrades de terrain:Boîte d'approvisionnement - Déploie une boîte de munitions et d'équipement pour vous et vos coéquipiers. Elle explose lorsqu'on lui tire dessus.Plaques de blindage - Équiper un gilet pare-balles.Goliath - Une petite bombe télécommandée sur rails. Contrôlable pendant 30 secondes, après quoi elle s'autodétruit. Peut être déclenchée plus tôt. (une sorte de RCXD)Micro de terrain - Révèle les ennemis proches sur la minimap.Silence de mort - Rend temporairement vos pas silencieux. La durée de rafraîchissement des ennemis tués par arme à feu, au corps à corps ou par un couteau de lancer est de 30 secondes.Perks:Perk 1Fantôme - Indétectable en mouvement par les avions espions, les renseignements ennemis et les micros de terrain. Réduit l'efficacité des informateurs locaux.Fortifié - Réduit les dégâts et le délai de récupération de la santé causés par les explosifs. La réduction des dégâts est accrue lorsque vous êtes monté, accroupi ou couché.Profil bas - Formation sur la façon d'éviter la détection par l'ennemi. Immunisé contre les effets de la vision perçante.Entraînement à la survie - Résistance maximisée aux effets d'étourdissement. Immunisé contre les gaz.Perks 2:Alerte élevée - Votre vision s'active lorsque des ennemis hors de votre champ de vision vous voient.Radar - Les ennemis apparaissent sur votre minimap lorsqu'ils tirent avec une arme non silencieuse.Forward Intel - Voir les indicateurs des renfortsennemis sur votre minimap. La minimap montre une zone plus grande.Traqueur - Les ennemis laissent derrière eux une trace de pas. Voyez les marqueurs aux endroits où les ennemis sont morts et cachez les marqueurs de mort des ennemis que vous avez tués.Perks 3:Démolition - Létalité supplémentaire au spawn. Les létaux lancés affichent un indicateur montrant la trajectoire du létal.Double temps - Double la durée du sprint tactique. Augmente la vitesse de déplacement en accroupissement de 30%.Tacticien - Réapprovisionnement de votre équipement tactique toutes les 30 secondes.Overkill - Portez deux armes primairesTout ce qui est déblocable dans la beta:Gameplay de la beta: