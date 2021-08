Les amis(es) bonsoir,Les vacances se terminent pour certains, d'autres ont déjà repris leur activité. Quoi qu'il en soit, ça a fait du bien pour tout le monde. Il est donc temps de revenir et justement aujourd'hui, je vous propose de découvrir le chapitre 3 dePour rappel, cenous propose de suivre le combat qui oppose les Archanges, les Déchus, mais aussi d'autres créatures telles que les Géants, pour la domination du monde et le trône que Dieu a laissé sans donner d'explications.Le chapitre 3 est disponible en lecture sur le site partenaire scan-manga comme d'habitude, et pour ceux qui souhaitent récupérer l'archive, le lien est à récupérerA très bientôt.