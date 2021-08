L'envie de défragmenter de l'alien à grands coups de pétoire du tur-fu vous démange ? Alors, quoi de mieux qu'un bon vieux Duke Nukem 3D à l'ancienne pour se régaler ? C'est donc avec joie que j'ai pu à nouveau arpenter les ruelles sordides d'un Los Angeles apocalyptique à l'aide du gros Duke. Quel plaisir en effet, de retrouver cette ambiance sombre, avec ces extraterrestres coriaces ainsi que ces filles et affiches racoleuses à souhait...

Bien entendu, le jeu est vendu dans sa version intégrale (hors DLC) et non-censuré, avec même un nouvel épisode à se mettre sous la dent (réalisé par l'équipe d'origine !). Il propose également en option, une amélioration graphique et sonore très propre et qui ne trahit pas l'opus original, ainsi que des sauvegardes bien pratiques.

Ce Duke Nukem 20th AWT s'adresse avant tout aux fans de la première heure, ceux ayant connu l'original de 1996 et qui désirent y rejouer dans les meilleures conditions possibles. Les autres, et les plus jeunes notamment, n'y verront qu'un FPS vieillissant... Dommage pour eux. En tout cas, pour les plus vieux et autres curieux, je ne peux que vous conseiller ce "remake" d'un jeu ayant fait date !