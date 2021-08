C'est ce que laisse penser la vidéo de monsieur quinton, qui parle d'un nouvel acteur majeur qui va creer un nouveau jeu de foot car trop déçu du manque d'évolution de FIFA et PESJe donne en lien le twitter du gars où il explique la vision derrière son projet

Like

Who likes this ?

posted the 08/21/2021 at 03:06 PM by jaysennnin