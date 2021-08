Salut à tous,



Ca y est , je rejoins enfin la communauté des heureux possesseurs de PS5 (version disque pour moi).

Le précieux a été récupéré hier soir dans mon Micromania le + proche mais je ne l’installerai que demain OKLM.



Je vais commencer par Play Room pour tester les sensations du pas et sinon pris ces derniers mois en attendant le jour J : Returnal, CoD Cold War et Demon's Souls.



Je vais perso conserver mon ID PS4 pour continuer de bénéficier du PS+ et vais sans doute me relancer dans DV XV2 histoire de profiter d’un léger UP graphique j’espère.

Mon ID si certains veulent m’ajouter : SpiderGaylord

A+ peut etre