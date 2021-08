Salut à tous, je souhaite mettre en vente ma PS4 Pro (encore sous garantie avec facture à l'appui) en boite complète avec 1 manette supplémentaire (dualshock 4 rouge) + 6 jeux : HZD complete, Ghost of Tsushima, Medievil, KH3, COD BlackOps 3 et GT Sport. Je voudrais la mettre sur LBC mais j'aurais besoin de vos lumières. D'avance merci !

Who likes this ?

posted the 08/15/2021 at 07:07 AM by hurri