Nom de code avec logo trouvé sur le Battlenet.Le poids de l'alpha via leaks sur PlayStation Game Size annonce l’existence du jeu dans la base de données de Sony avec une version initiale à 28.398 Go et une mise à jour 1.01 de 26,5 Go.Pour ce qui est du moteur du jeu ce serait celui de Modern warfare 2019 en boosté.Il y aura un évent jouable sur Warzone comme pour Cold war, durant la saison 5 qui arrive le 12 août.Fichiers fouillés:Il y aurait un mode zombie (rumeur), avec l'aide de Treyarch.Pour ce qui est de l'histoire: Ce serait une hronologie alternative où la seconde guerre mondiale s’est poursuivie bien après 1945 et jusque dans les années 1950.Une sortie vers fin octobre/ novembre comme tous les ans.