Bonjour ^^



Voilà j'ai un problème avec une transaction Paypal que j'ai réalisé cette semaine.

Donc lundi j'achète deux jeux sur un site de petite annonce. Je paye avec PayPal en bien et service comme toujours par sécurité.

Le vendeur me certifie que le colis sera envoyer le jour-même ou lendemain matin au maximum.



Le lendemain je m'aperçois que le compte de la personne a été supprimé.

Ayant compris l'arnaque j'ouvre un litige Paypal pour objet non reçu.

Le vendeur retorque que je suis un menteur car les jeux m'ont été remis en mains propres.

C'est bien entendu totalement faux car le vendeur a bien précisé l'envoi du colis(j'ai la copie des messages).

Il prétend même avoir des messages qui prouvent le contraire.



J'ai transformer le litige en réclamation car un arrangement avec l'escroc est impossible.



Du coup vous avez une idée si PayPal va me rembourser?



Merci