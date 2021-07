La console à manivelle est enfin disponible en précommande pour la somme extravagante de 179$.Les 20 000 premiers (sold out) auront leur machine livrée avant la fin de l'année, pour les autres faudra attendre 2022.Les jeux seront vendus par saisons, avec la première saison de 24 jeux déjà incluse, et arriveront deux par deux chaque vendredi (mais comme vous n'aurez pas votre playdate avant 2022 ils seront probablement tous directement dispo).Avis perso, je trouve le prix abusé compte tenu des specs (50 fois moins puissant qu'un raspberry pi à 30€), même Nintendo n'aurait pas osé. Bien sûr y'a le prix des 24 jeux inclu mais bon ça a l'air d'être des jeux à 2€ qui se finissent en 1h, m'enfin on verra quel est le coût réel d'une saison à l'avenir.Et en plus y'a même pas de jeu de pêche, c'est vraiment un scandale.