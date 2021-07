Bon les magiciens de chez Playground Games sont de retour avec un nouvel épisode. Je sens que le jeu va être la référence des jeux de bagnoles pour un bout de temps (et ce tout support confondu).Ce studio a clairement le potentiel pour devenir un truc énorme chez xbox.

