Yo !Bon c'est pas un article qui va s'adresser à tout le monde forcément, mais si vous êtes curieux et que le jeu vous intéressait (ou pouvait potentiellement vous intéresser) et que vous n'avez pas le Game Pass, pas de XBOX, pas de PC ou tout simplement pas eu le temps de vous y atteler, voilà une petite vidéo pour présenter le jeu Second Extinction.Pour remettre les choses dans leur contexte, quand le jeu a été présenté à travers diverse vidéo, ça ressemblait beaucoup à un Left 4 Dead avec des dinosaures et des décors assez vide... Quand j'ai vu ça, j'trouvais ça chiant au possible et j'me disais que ça avait l'air foutrement répétitif et pas particulièrement fun.Au final, c'est pas tout à fait ce genre de délire. Vous choisissez votre classe (et donc votre personnage, par extension), et vous débarquez sur une des zones du territoire disponible actuellement : la Toundra. On rappelle que le jeu est en Game Preview, il est tout à fait envisageable de voir débarquer de nouveaux environnements et donc de nouveaux dinosaures, comme un désert avec un Spinosaure, de la savane, de la jungle etc...Une fois sur place, vous êtes dans un mini open-world avec ces différentes zones dont le danger varie (et change dans les semaines) allant du niveau de menace 1 à un niveau 3 ++. Et forcément, vous allez voir des missions secondaires par-ci par-là permettant de gagner de l'XP et du loot pour améliorer vos perso' en fin de balade, mais vous avez aussi le choix entre différentes missions scénarisées avant de lancer la partie. Et c'est ce qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui. Pour info, on est en difficulté 3 il me semble, y a 7 niveaux de difficulté et on ne montre pas forcément la partie amélioration d'armes mais essentiellement le gameplay en balade et en mission.Le jeu est plutôt une agréable surprise mais il est pas encore bien fourni en contenu, donc si vous voulez tester ça, faites-vous plaisir, mais dîtes vous qu'il a encore du chemin à faire avant de proposer quelque chose de très fourni.