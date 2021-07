Bon, nous y voilà.Après plusieurs mois depuis la sortie de la version PS4, DQ XI estampillé "S" débarque sur Switch.Sans rentrer dans les détails, moi qui avait fait la version PS4 standard, j'ai été quelque peu déçu de cette version upgrade.Même si les ajouts scénaristiques sont louables (chapitres supplémentaires en lien avec l'épisode 3DS), le tout laisse tout de même un arrière goût amer.Le NG+ (ou post game, voyez comme ça vous chante) propose néanmoins des itérations scénaristiques intéressantes pour creuser davantage l'histoire.Graphiquement, la switch s'en sort honorablement mais on sent tout de même les limites de la machine notamment au niveau du jeu de couleurs (scintillements plus forts et moins vives) que sur PS4 - je n'ai pas testé sur une PS5-. Puis, quelques éléments de décors, moins fouillis ici et là, viendront un peu ternir cette expérience pour peu que l'on soit déjà passé dessus sur d'autres supports.On saluera tout de même ce portage (car oui, ça reste un portage bas de gamme dans le fond) dont les ajouts viendront ici justifier un prix de sortie pas du tout adapté. (tarifé plein pot à sa sortie).Le gros plus étant tout de même la possibilité de faire le jeu en "2D" comme à l'ancienne et qui saura donc parfaitement s’accommoder de l'effet portable de la nintendo switch.Pour les curieux, le jeu est trouvable à 36€ chez Amazon : https://amzn.to/36zmeBC Je le conseil aux fans de la série et aux fans du genre (qui manque quand même sur la machine).Un très bon prix du coup vu sa durée de vie, son contenu, pour cette édition ultime du DQ XI "S".