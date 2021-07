Bonjour a tous.

A mon premier jour de vacances j’aime m’acheter un jeux.

Je suis attiré par Doom Eternal car j’en attend que du bien et mon dernier FPS etait Halo5 c pour dire que ca me manque!



Deja, pouvez vous le confirmer si il est si bien?



Ensuite, actuellement sur le PSN il y a la version normal a 69,99€ et la version Editionn Deluxe a 32,99€! Un bug?

J’ai vu que la version Deluxe comprend le jeu le Pass Year one (The Ancient God episode 1 et 2)



Je vois aussi sur PS5 un fichier patch pour le jeux et aussi pour l’episode 1 uniquement c normal?



Bref vous le conseiller quoi?

La version Deluxe comprend le jeux normal non? Pas que les DLC?



Merci pour vos retours