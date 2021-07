Noël 92, fut une période inoubliable pour moi, parce que j'ai reçu la Sega Genesis (Megadrive americaine) avec comme jeux, le "trio magique", (sonic 2, World of illusion et quelques semaines plus tard streets of rage 2) de la console. On s'est mis avec les copains sur world of illusion, la suite de castle of illusion, mais avec mickey et donald cette fois, le jeu était un ravissement pour nos yeux, car on avait l'impression de jouer à un dessin animé (ceux qui ont joué récemment à nino kuni ont du ressentir la même impression). Les graphismes étaient top mais les musiques n'étaient pas en reste, voici une petite sélection de celles que j'écoute encore aujourd'hui :