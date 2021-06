Petite sélection un peu spéciale aujourd'hui, parce que je vais partager avec vous les musiques que j'ai bien aimé de Ninja Gaiden sur Nes quand j'étais tout jeune, ce jeu (que j'ai pas fini d'ailleurs) était ultra difficile, c'était de la sueur des larmes et du sang, surtout avec les sauts et les hitbox au pixel de cul près, mais ça reste un agréable souvenirs de weekends à se passer la manette pour voir qui irait le plus loin avant de clamser, et aussi profiter des cinématiques qu'on avait pas l'habitude de voir dans les jeux à l'époque, bref le bon vieux temps quoi...L'image de la jaquette était classieuse quand même ^^Maintenant place à la musiqueet en bonus le thème du game over que vous entendrez très souvent