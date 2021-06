Je me souviens d'un petit jeu sur Pc sous Dos pas très connu aujourd'hui que j'aimais beaucoup jouer : Skyroads (sorti en 1993), le principe est une sorte de course d'obstacle sur circuit dans l'espace à bord d'un petit vaisseau, le jeu était plutôt fun, mais ce qui m'avait le plus marqué c'était ses belles musiques dans le style new age pour certaines allez trêves de bla bla je vous laisses écouter celles qui m'ont le plus marqué