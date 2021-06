Shadow of Scantrad [SoS]

Coucou tout le monde,Comme promis, vous avez pu ces dernières semaines suivre la suite deà travers la diffusion des chapitres chaque mercredi.Aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous propose de télécharger le tome 7 en intégralité dans la langue de Molière.Pour ceux qui ne lisent pas les chapitres de manière hebdomadaire et qui préfèrent attendre que le tome entier soit disponible, vous pourrez donc suivre la fin de ce match palpitant opposant le Brésil et l'Allemagne. Un match important pour le Japon qui attend de connaître son prochain adversaire., l'équipe commencera la diffusion des chapitres du tome 8. A très vite !

