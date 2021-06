Classement

Conclusion

Alors que Rift Appart est sur le point de débarquer, c'est le moment de repasser toute la série en revue. C'est partie pour un classement des 15 épisodes que contient cette série un peu sous-estimée. Pour appuyer mes propos, vous trouverez le metacritic associé à chaque épisode15.72%Un épisode centré sur Clank? Gameplay trop lourd et trop répétitif, j'ai pas pu finir.14.54%Un runner sur smartphone? Sympa sans plus13.-%Un platformer 2D sur mobile? Assez cool, mais le support est pas très pratique12.70%Un tower defense jouable jusqu'à 4? Plutot répétitif11.81%Tu retires la partie plate-forme, et tu ne gardes que l'action? Assez répétitif. Heureusement qu'on peut y jouer à 2.10.70%Du pur Ratchet jouable à 4? Pas vraiment, mais le jeu reste plaisant.9.76%Un mini épisode de 3h? Oui, c'est court, mais il a pour lui son originalité et le fait de tenter de nouvelles choses.8.76%Le 4e épisode Future est-il l'épisode de trop? Pas du tout, il est toujours aussi plaisant. Mais sans doute moins marquant.7.85%Du Ratchet pur jus dans sa PSP? Tout à fait! Le jeu est un peu plus court, mais mega fun.6.88%Que vaut l'épisode fondateur? Il avait déjà beaucoup la plupart des points forts de la série, et son scénario épique était halletant5.89%Que vaut le premier épisode "Next gen" (PS3)? Plus de physique, plus grands décors, gameplay toujours au poil. Un must have, mais pas le meilleur de la série.4.87%Un épisode qui tente des choses. Très souvent avec brio. Mais parfois avec un peu de lourdeur (Qui a dit Clank?).3.90%Plein de nouveautés, un nouveau scénario, de nouvelles armes. Que demander de plus? Un scénario avec plein de rebondissements? Check!2.86%On reprend le premier, on le polishe, on rajoute plein de nouveautés, et on obtient un des meilleurs épisodes. Pourquoi y en a pas eu d'autres??1.91%Pour moi l'épisode parfait, avec le juste dosage de variété de gameplay. Et puis, le scénario est certainement le plus drôle de la série.-Je préfère quand meme la trilogie originelle (PS2) à la série Future (PS3)-Pourquoi y a pas eu de suite au reboot??-Les spin-offs sont quand-même assez nazes-Cette série est vachement sous estimée