Apprendre à parler Anglais était une des choses les plus importantes à faire avant que le traducteur vocal existe. Aujourd’hui vous pourrez communiquer avec n’importe quelle personne du moment que vous possédez deux choses. Ces deux choses sont simplement une connexion à internet et un traducteur vocal.





Traducteur vocal intelligent ou Google traduction



L’objection à laquelle la plupart des personnes pense est : « oui mais on peut directement utiliser google traduction pour se faire comprendre non ? »



En effet, depuis peu, google traduction a mis au point une nouvelle fonction de commande vocale qui reprend les mêmes fonctionnalités que le traducteur vocal indépendant. Le problème avec la fonction de traduction vocale qu’a mis au point Google traduction, c'est que vous serez obligé d’être connecté au réseau internet pour pouvoir l’utiliser. Le deuxième défaut de la fonction vocale de Google traduction est que vous ne pourrez pas profiter de l’ensemble des moteurs de traductions réunis.



C’est deux gros défauts son rattrapé par le traducteur vocal Intelligent puisque sur certains, vous pourrez disposer d’un espace à carte SIM. Contrairement à Google traduction, vous ne serez pas obligé d’être connecté au réseau internet avec votre smartphone puisque ce traducteur vocal intelligent aura sa carte SIM totalement indépendante vous offrant une utilisation dans le monde entier, pour la majorité des modèles.



Le traducteur vocal indépendant se distingue encore une fois de la fonction vocale de Google traduction par sa combinaison de plusieurs moteurs de traduction pour améliorer sa qualité de traduction pendant ses utilisations. Ses fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les appareils mais sur des traducteurs vocaux comme le Langogo genesis ou le Vasco mini 2 vous pourrez être sûr de retrouver ce type de fonctionnalité.





Les différents types de traducteurs vocaux



Le traducteur vocal n’est pas un appareil unique, il existe différents types de traducteur vocaux. Et il est très important de connaître ses différences avant de vous en procurer un. Voici les fonctions principales déterminantes pour un traducteur vocal.



Combinaisons de moteur de traduction : La combinaison de moteur de traduction est très importante pour avoir de bonnes traductions durant votre voyage. Certains traducteurs vocaux comme le Langogo genesis combinent plus de 10 moteurs de traduction. Donc lorsque vous voudrez traduire une phrase plus ou moins longue, le traducteur instantané la transmettra à tous ses moteurs de traduction et il récupérera ainsi les meilleures traductions parmi ceux-ci. C’est donc un point essentiel pour une bonne qualité de traduction.



Traducteur photo : La traduction photo est un mode disponible sur certains traducteurs vocaux comme le Pocketalk S. Ce mode vous offre la possibilité de traduire n’importe quel texte avec une simple photo. C’est un mode très pratique pour voyager en Chine je trouve.



Carte SIM : La carte SIM est ce que vous devez prendre en compte lorsque vous achetez votre traducteur vocal. Si vous voulez acquérir un traducteur vocal pour réviser votre Anglais chez vous, vous ne serez pas obligé d’avoir une carte SIM. Mais si vous voulez faire un road trip en Amérique du Sud, la carte SIM sera primordiale sur votre traducteur vocal.



Traduction bidirectionnelle : La traduction bidirectionnelle est essentielle pour communiquer facilement avec un étranger. Elle est primordiale pour une discussion fluide avec un inconnu.



Le traducteur vocal pour conclure :



Le traducteur vocal est une grande révolution dans le milieu du voyage. Dorénavant vous n’aurez plus à prendre des cours d’anglais et passer des mois à apprendre une langue pour partir en voyage ou même vous expatrier. Vous aurez la possibilité de parler plusieurs langues grâce au traducteur vocal. Grâce à certains modèles vous pourrez communiquer dans plus de 200 langues différentes. Pour moi c’est l’outil indispensable pour un voyage réussi aujourd’hui.