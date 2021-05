Salut les gamers,Je vous partage la nouvelle vidéo "J'ai rêvé". J'ai partagé il y a 3 jours celle sur Little Nightmares 2 mais en réalité celle-ci était déjà sortie depuis plus d'une semaine.Je me suis attaqué au douloureux mais excellent Ghosts 'n Goblins Resurrection. J'y ai laissé quelques plumes mais ça valait le coup

posted the 05/16/2021 at 11:08 AM by oniclem