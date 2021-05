J'avais été fort content du dernier Modern Warfare, c'était un retour au source, un plaisir de jeu, l'arrivée d'un Battle Royale plutôt pas mal... Malheureusement, Activision doit faire du chiffre et ne choisit pas la bonne stratégie.

Encore un nouveau jeu au lieu de faire des DLC et agrandir l'univers du précédent... Avec le retour à Black Ops, adieu les bruits d'arme réalistes et leur maniabilité. Bonjour les couleurs plus criardes et les parties bourrinnes où seules les mitraillettes et les fusils d’assaut ont le pouvoir.

Et encore un énième zombie, en monde ouvert cette fois, mais je n’accroche toujours pas... Sans parler des week-ends gratuits, où on enlève le recul des armes pour appâter le client, pour ensuite se retrouver avec le recul ajouté une fois acheté.

C'est simple, j’ai payé le jeu pour pouvoir upgrader mes armes plus vite dans Warzone, le Battle Royale commun à Modern Warfare et ce Cold War. Triste... Nous sommes des vaches à lait. Seul point positif, les graphismes. Le problème, c'est que du point de vue de la maniabilité, ce n'est pas du tout plaisant. Je retourne chaque jour sur Modern Warfare après quelques parties sur Cold War.