Je viens de test le Xcloud PC et j'aurais souhaité savoir si il était possible de jouer en français car tout les jeux sont proposés en anglais.Sinon, l'image est très correct pour du streming de jeu et répond vachement bien à la manette.Merci d'avance

posted the 05/09/2021 at 11:57 AM by astralum