Salut tout le monde.J'ai passé mon samedi à décortiquer la bande-annonce finale de Final Fantasy VII Remake Intergrade qu'on aurait pu appeler InterSPOILER tant il y en a. J'ai tout décortiqué et j'ai eu quelques théories que je partage avec vous dans cette vidéo :J'y parle du lore de Dirge of Cerberus et surtout de son ultime matéria, qui serait apparemment ce que recherche Yuffie.Bon visionnage.Parmi celles et ceux qui comptent l'acheter, vous avez déjà une PS5 ?