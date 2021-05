Bonjour à tous,Alors dans l'optique de présenter les grand classiques oubliés des ordinateurs 8/16 bits. je vous présente aujourd'hui l'histoire derrière la conception de Dungeon Master, du choix de la plateforme de développement l'Atari ST, au carton lors de la sortie, ou bien encore de la difficulté à sortir une version Amiga. Et je finis par une petite revue de presse de l'époque (Tilt et Génération 4, ça ne nous rajeunit pasBon visionnage !!!

Who likes this ?

posted the 05/08/2021 at 08:42 AM by jedi