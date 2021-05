Vous le savez surement déjà mais aujourd'hui est le 200 éme anniversaire de la mort d'un certain Napoléon Bonaparte.



Ce que vous savez surement pas, c'est que j'ai une chaine YouTube, sur laquelle je fais entre autres des critiques de séries, et donc pour moi l'occasion était parfaite ....



Pour parler de la mini série de 2002 Napoléon !



http://youtu.be/OslWxRDXWMo





En gros mon avis est que cette mini série est servi par des acteurs (Clavier, Depardieu) qui incarnent trés bien leurs personnages, on as un bon résumé de la vie de l'empereur, la musique est excellente, la partie décor aussi, et on montré bien le coté sanglant d'une guerre.



A contrario avec 6 Heures on as pas le temps de tout développer, Fouché, Talleyrand et Caulaincourt prenne toute la place, la précision historique est approximative. En bref ca manque d'ampleur.



Mais ca reste quand même assez bien dans son genre.