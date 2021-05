Bonjour à tous





J'avais une question, étant pres de mes sous en ce moment, et voulant me choper le RE Village, je voulais savoir si les sites qui vendent les clés de RE8 à moindre coûts sont fiables ou non?



https://www.kinguin.net/category/81787/resident-evil-village-pre-order-steam-cd-key?nosalesbooster=1¤cy=EUR&roff=1&noff=1&utm_source=dlcompare&utm_medium=referral&utm_campaign=dlcompare&r=3442&discount=DLC8



Il y a une grosse différence sur les prix en dématérialisé, c'est bizarre ou normal?



Et quelles sont les différences si on choppe une clé dans ces sites ou sur Steam ou l'Epic store





Merci de m'éclairer, j'ai un bon PC j'espère m'éclater sur le dernier RE (je viens de finir le 7, et j'ai kiffé l'expérience même si c'est très éloigné des RE)