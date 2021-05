Premier bilan de l’année (et surtout enfin des choses construites à dire) Premier recul sur cette année un peu inédite. Les cinémas sont toujours fermés, mais l’avenir semble bien mieux pour le cinéma. Après une gestion catastrophique de la culture notamment par une Ministre de la Culture complètement dépassée par les évènements, nous voyons enfin le bout du tunnel. Et normalement (je touche du bois), dans 19 jours, nous allons pouvoir revenir dans nos salles obscures.Mais l’industrie n’a pas arrêtée pour autant. Cette situation a permis à Disney et Warner de continuer leurs plateformes de SVOD. Avec Disney+ & HBO Max, les deux systèmes sont un vrai coup dur pour les cinémas. Voir des films comme Kong vs Godzilla, sortir dans la plateforme de SVOD aussi rapidement, c’est ne plus protéger les films du téléchargement. Et donc moins de gens vont aller au cinéma. Nous sommes déjà dans une situation difficile, et Disney et Warner mettent d’autres coups de couteaux à nos salles obscures.Mais le point positif de tout ça, c’est que nous avons pu avoir quelques sorties intéressantes sur ce début d’année. Mais on est loin de l’année 2019 qualitativement parlant. Voici mon Top 10 pour le moment :