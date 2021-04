collection

Hello Gamekyo !Je vous partage comme régulièrement mes derniers achats Jv et autre qui viennent compléter ma modeste collection.Comme d'hab y a du récent, du retro et du HaloFranchement réussie cette édition limité de Xeno Crisis, pour l'instant j'ai joué un peu plus d'une heure c'est très sympa et pas simple.La suite c'est un achat du jour, le nouveau R-type ! je vais tester ça dans la soiréeEnsuite les achats rétro, très content d'avoir pu chopper en boutique (et non pas sur le net!) ce joli Art Of Fighting 2 pour ma Neo Geo AES ! ma collection AES s'agrandie doucement mais surement ... 5 jeux désormais et j'espère en chopper d'autres dans les mois à venir (mais je resterai sur les jeux "accessible" financièrement parlant).Oui j'apprécie la série des Xtreme G ! il me manque plus que XGRA sur GameCube ... mais nettement plus rare et cher malheureusement.Je continue d'agrandir doucement ma collection Halo avec de petits morceaux cette fois :cette couverturehal3et enfin derniers achats BD et Musique :Le dernier Lucky Luke est un plaisir à lire comme le tome précédent (l'homme qui tua Lucky Luke) , je vous le conseil vivement et si vous avez pas feuilleté le premier, prenez les deux !!Voila c'est tout pour cette fois ...