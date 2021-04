PlayStation Now commencera à déployer cette semaine la prise en charge de la diffusion de jeux compatibles 1080p.



Le déploiement aura lieu au cours des prochaines semaines en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon, où PlayStation Now est disponible.

C'est pas le biais du compte twitterqu'est annoncé le 1080p pour le PS Now,très bientôt.Peut être,les 1ers répercussions du Deal Sony/Azure de Microsoft.https://www.lesnumeriques.com/loisirs/sony-microsoft-lance-partenariat-pour-cloud-gaming-ia-n87011.htmlhttps://twitter.com/PlayStation/status/1385247101500731398