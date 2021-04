Il y a longtemps qu'un jeu ne m'avait pas accroché comme ça, j'y passe pas mal de temps en ce moment.

Après une quinzaine d'heures j'aimais beaucoup mais je galerais avec mon enchanteur (j'étais au désert) , j'ai donc décidé de reprendre à zéro avec un pyro.

C'est plus simple pour moi.

Je vous avoue que le tout début m'a laissé un peu dubitatif sur one X. C'est beau mais les 30 fps piquent avec ce flou de la vision. Les contrôles paraissent peu précis. Mais finalement c'est un jeu qui joue plus sur le placement et la tactique des affrontements que sur la précision. Par rapport à Gears (que je n'ai fait qu'en solo) je trouve le gameplay plus varié et jouissif avec les pouvoirs.

Le loot est très sympa et on peut vraiment accentuer les pouvoirs qu'on aime bien.

Je coupe toutes les cinématiques, le scénario ne m'interesse pas. J'aime le fait de pouvoir passer rapidement à l'action. J'aime la variété des environnements et des situations, et j'ai beau faire tout le temps la même chose, pas de sensation de répétition pour moi.

Je ne joue pour le moment qu'en solo. Je suis niveau de monde 8 et lvl 20 dans les ruines actuellement.



Parmi les points qui fâchent, l'obligation d'accéder au serveur pour jouer seul est ultra gonflant, surtout quand arrive une de connexion. Heureusement c'est rare, une par jour peut-être. Le 2e truc frustrant c'est la mort, qui te fait drastiquement baisser ta jauge d'acces au niveau de monde suivant. Mais bon globalement le système de jeu est bien pensé je trouve.



J'aimerais pouvoir le tester sur next gen, ça doit encore être mieux en 60fps et sans temps de chargement. Un jour peut être?



Et vous, aimez vous ce jeu?