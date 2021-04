Salut à tous, J'aimerais savoir si d'autres personnes sont dans mon cas. J'ai un forfait Bouygues 5g depuis décembre, la 5g ayant été mise en service au début de l'année paraît-il, ma ville est couverte (Marseille). Mais mon téléphone qui est un Xiaomi Mi 10 5g ne me permet pas actuellement d'y accéder. Il me semble qu'il doit être mise à jour pour tourner sous Android 11 afin de pouvoir sélectionner la 5g dans les paramètres réseaux. Elle n'est pas apparemment toujours pas dispo avec Bouygues... Ou je suis une branque? Sachant que je souhaite la maj officielle. Merci pour vos conseils

posted the 04/20/2021 at 12:16 PM by carlexzaibatsu