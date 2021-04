Que d'émotions au moment d'achever ce merveilleux conte au pays des rongeurs, dont l'épilogue ne fut pas sans me rappeler celui d'une célèbre saga cinématographique qui m'est chère.

Tilo est une adorable souris et un talentueux ménestrel, prisonnier des rats à Fort Deruine. Guidé par l'amour pour sa belle Merra, dont il a été séparé, il va braver moult dangers, avec courage et sang-froid, pour s'en échapper afin de la retrouver, devenant un héros malgré lui.

Mêlant aventure et infiltration, le scénario est très finement écrit. L'univers et l'histoire sont très étoffés. Le jeu est riche, tant dans les quêtes annexes, variées et qui s'inscrivent toutes avec intérêt dans la narration, que dans les dialogues, les personnages ou encore l'inventaire, accumulant documents, tenues et autres victuailles à foison.

La bande-son est sublime, alternant musiques épiques et airs de luth, entraînants ou plus graves, à la gloire des guerres passées. Seul bémol : quelques chutes de framerates qui ont entraîné plusieurs crashs.

GOAT est bien plus qu'un petit bijou. C'est l'impression d'avoir parcouru plaisamment et dévoré les pages d'un touchant et haletant livre pour enfants. Tout simplement divin.

