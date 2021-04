Je me suis enfin lancer dans le mod d'une de mes GBA SP qui avait un écran taché et donc pas très top pour y jouer.J'ai mis un écran IPS super facile a installer puis une petite soudure a faire pour pouvoir changer la luminosité.Petite comparaison avec une autre de mes GBA SPÉcran acheté sur Aliexpress pour 35€ + 7€ la nouvelle coque de rechange.Les mod d'écran existe aussi pour GameBoy, Pocket, Color et GBA normal