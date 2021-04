Salut à tous, Je souhaiterais me faire rembourser une précommande sur le psn, je connais la procédure officielle, l'ayant déjà effectué pour une autre précommande, mais cela n'est apparemment pas possible depuis quelques jours... Connaîtriez-vous un autre moyen? Merci

posted the 04/04/2021 at 07:35 AM by carlexzaibatsu