J'ai reçu un mail de la part de Nintendo avec un numéro d'identification pour pouvoir me connecter a mon compte.

Le truc c'est que je me suis pas connecter a mon compte Nintendo depuis des mois



Putain soit mon adresse mail a été piraté soit c'est mon compte Nintendo.



J'ai direct changer mes mots de passe,



Une chance que j'active toujours l'identification à deux facteurs, depuis qu'on avais piraté mon compte PSN (merci a Sony de me l'avoir récuperer) il y'a 4 ans je l'active toujours quand c'est possible.



Un petit rappel! Cela arrive a tout le monde! Les outils de piratage de mots de passe sont de plus en plus sophistiquer.

Activer l'identification à deux facteurs et n'oublier par mail ou SMS de préférence