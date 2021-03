Bonjour je souhaiterai avoir vos lumières, hier ayant des soucis d'internet je me suis trouvé sans connexion résultat impossible de lancer mes jeux gamepass. Pourtant la console et une recherche en ligne m'a apporté une réponse selon laquelle il suffisait de définir la xbox comme console principale.



Le problème c'est que j'ai fait le nécessaire pourtant quand je passe hors connexion, le jeu refuse de se lancer me demandant d'être en ligne ou de mettre la console comme xbox principale (?! Ce qui est déjà fait) auriez vous une solution ?