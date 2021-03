Et bin qu'elle claque!!! Le jeu m'avais toujours tenté et des le début je doit admettre que j'ai vraiment accroché a l'univers et au personnages. Pas mal de membres içi m'avais annoncer sans me spoiler, que les dernier chapitres seraient énorme, mais la....



ATTENTION a partir d'içi sa va spoiler a mort donc si vous n'avez pas fait le jeu...fuyez!







Le je aborde des sujet terrible avec beaucoup d'intelligence, et quand j'avais vu la scène de suicide de Kate, qui était déjà bien forte, (bien que je l'ais sauvée) je ne pensais pas que le jeu pouvais toucher aussi facilement d'autre cordes sensibles. Mais que dire du reste, la fin du chapitre 3 qui vous montre une Chloé dans un état terrible alors que le joueur a l'illusion d'avoir enfin remit sa vie dans le bon chemin... Et bin non, c'est une Chloé en fauteuil roulant qui dès le de début du chapitre suivant vous demanderas ni plus ni moins que de l'assistée dans son suicide... Et alors que l'enquête reprend de plus belle, et qu'on se dit "ouf, juste un mauvais rêve", le jeux enchaine les révélations les plus brutales les unes après les autres..



La dark room, Rachel, Jefferson (se fils de p... que j'ai jamais put supporter) le sort de Nathan. C'est juste énorme. Les personnages montrent plus d'ampleur au fur et a mesure même pour certain perso pas forcément bien présenter en début d'histoire (hein David?)



Franchement dontnod a un vrai talent pour raconter les choses, Remember me m'avais déjà beaucoup plus a se niveau. L'utilisation des pouvoirs est toujours simple mais avec un vrai impacte, les choix fait dans LIS bien que ceux d'une ado au lycée m'ont toujours parus plus important et impactant que ceux fait dans un mass effect ou le monde est en guerre...



S'il on ajoute a ça la musique juste parfaite avec les évènement on a une ambiance vraiment énorme pour un jeu de se genre.



Alors oui, j'ai sacrifier Arcadia bay, cette ville pas super agréable avec ces héros, et il me tarde de faire before the storm, pour en savoir un peu plus, et refaire LIS juste après avec d'autre choix.



Un jeu qui se hisse sans problème dans mon top 5 de tout les temps.



Bravo dontnod.