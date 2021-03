Fabriquez vos armes:Ne vous contentez pas de ramasser vos outils: fabriquez-les. en utilisant le butin trouvésur la faune sauvage et la technologie épargnée par l'onde, fabriquez votre propre arsenaloù que vous soyez créez des armes capables d'infliger de gros dégâts, dont le fusilprimitif. ou d'autres plus précises, comme le revolver, sans oublier les redoutables arcs enflaméeset mécaniques.Apprivoisez la faune sauvage:L'île grouille d'animaux sauvages, des proies les plus inoffensives comme les poules jusqu'auxprédateurs les plus voraces comme les loups. chassez et apprivoisez la faune non seulement pour vous nourrir,mais aussi pour récupérer des matériaux de fabrication. et bien que les loups soientdéjà redoutables, des prédateurs plus dangereux encore vous attendent dans leurs œufs..La saison commence très bien.