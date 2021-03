Bonjour à tous. A priori je ne suis pas le seul. Avais la version démat de crash 4 sur pro. Impossible d’avoir accès à la mise à niveau ps5. Service clientèle joint (j’avoue sans méchanceté j suis mal barré vu les réponses bateau qu’on m’a données, doit avoir un retour d’ici 48 heures...) Y’a-t-il quelqu’un dans la commu qui l’avait sur ps4 et qui a réussi la mise à niveau? Ou qui est dans la panade comme moi!?

posted the 03/12/2021 at 01:02 PM by thelastmich