Hello tout le monde, Pour tout ceux qui ont déjà acheté une Xbox Series X. J'ai plusieurs questions sur la partie multimédia: Lorsque vous branchez un disque dur externe est ce que vous arrivez un lire un film UHD en Dolby Vision et Dolby Atmos ? Merci pour votre aide

Like

Who likes this ?

posted the 03/06/2021 at 12:58 PM by ajb