Slt, j'ai un petit soucis avec ma serie X (pas hardware, elle fonctionne très bien) mais en software.



Voilà, ma femme à voulu lancer Cross Code avec son compte (jeu que j'ai dl via le Game Pass avec mon compte), mais impossible de lancer le jeu si mon compte n'est pas connecté en même temps. On a essayé avec Unravel et Katana Zero et c'est la même chose.



Est ce normal ou bien y'a-t-il une manip à faire pour résoudre ce problème car bon c'est un peu chiant pour elle (pour ce connecté à mon compte y'a un mdp et elle ne le connait pas). Merci de vos réponses