d'apres une source de windows central ils testent le passage au 1080p en interne qui ira sans doute de pair avec l'arrivé du xcloud sur pc ios via navigateur



==> (je n'arrive pas a mettre limage lien en source)



il y a aussi cette partie de l'article qui me laisse perplexe



"Reports have suggested that Microsoft is planning to upgrade the Xbox cloud streaming servers from Xbox One architecture to Xbox Series X architecture over the course of this year, and we may have started to see some of the fruits of that labor."



parceque encore plus dans un contexte de pénurie jai du mal a imaginer un MS qui "offre" une console qui vaut plus de 500€ (oui parcequ'en letat du marché sony comme ms vendent a perte) aux abonné gpass ultimate ,mais dun autre coté je comprend qu'il faille que la fin d'un support crossgen des first party marque le debut d'un xcloud next gen,je table toujours sur de la qualité xss dans le cloud c'est le seul truc realiste qui me vient a l'esprit.





alors pour des gros jeux que je ferais pour la premiere fois il ne m viendrai pas a l'esprit de les faire sur xcloud ,mais alors des petits jeux des mode fait avec la forge de halo etc je me vois carrément utiliser le xcloud oui.