Hello,, un petit skin pour Little Nightmares II (j'ai eu un code en double dans mon édition collector)il s'agit duPour gagner, il faudra poster un avis sur Little Nightmares I, The Maw ou Little Nightmares II, au choix (un seul avis est nécessaire sur➡️Si il y a plusieurs personnes qui postent ce soir, il y aura un tirage au sort.Résultat demain !PS : les avis seront re-publiés demain sur Kyo.Bonne chance !